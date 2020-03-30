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Beslenme olanağı azalan hayvanlara yem takviyesi

Kocasinan Belediyesi Coronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu süreçte sokak hayvanları için besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Beslenme olanağı azalan hayvanlara yem takviyesi

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 30 adet besleme noktasının yanı sıra 11 farklı bölgedeki besleme ünitelerine düzenli aralıklarla mama ve yem bırakıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu süreçte sokak hayvanları için besleme noktalarına 300 torba yem bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte alınan tedbirler doğrultusunda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını takviye ederek tamamlıyor. Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.

Haftada 5 kez yapılan uygulama sayesinde küçük dostlar olarak adlandırılan sokak hayvanlarının karınlarını doyurma fırsatı bulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle uygulama aralığının sıklaştırıldığını ifade etti.
Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi’nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezine ulaşmalarının yeterli olacağını belirterek sözlerini noktaladı.
 

Haber: Fatma Alkan

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