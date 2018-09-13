Beyazşehir’de sınıflarda temizlik çalışmaları başladı

Kocasinan Belediyesi’nin daha sağlıklı nesiller için yürüttüğü okullarda hijyenik temizlik çalışmaları Beyazşehir İMKB İlkokulu’nda başladı. Sınıflardaki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar’a, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç eşlik etti.

Başkan Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. Bu yıl da oluşturduğumuz okul temizlik ekibi, Kocasinan sınırları içerisinde bulunan anaokulu ve ilköğretim okulu olmak üzere toplam 62 okulumuzun haftada 1 olmak üzere hijyenik temizlik çalışması gerçekleştirecek. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının; öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.



Haber: Gülcan Deniz