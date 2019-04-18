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'Bu gün sizdeyiz' ile çözüm üretiliyor

Kocasinan Belediyesi’nde 4 farklı birimde çalışanlardan oluşan ekip, Bugün Sizdeyiz Projesi kapsamında her hafta farklı bir mahalledeki eve konuk olup, mahallelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini kadınlardan dinleyerek, çözüme kavuşturuyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar’ın da katıldığı programda Kocasinanlıların gönüllerine dokunuluyor.

'Bu gün sizdeyiz' ile çözüm üretiliyor

Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, proje kapsamında bu hafta Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden Emine Baygar ailesinin misafiri oldu. Baygar ailesinin evinde bir araya gelen kadınlar, Bayan Çolakbayrakdar’a taleplerini iletti. Mahallenin ihtiyaçları noktasında hizmetler üreteceklerini belirten Fatma Çolakbayrakdar, “4 yıldır Başkanımız Ahmet Bey ile Kocasinanlı aileleri ziyaret ediyoruz. Yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret edip, dertlerini dinliyoruz ve taleplerini yerine getirmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün Sizdeyiz Projesi ile hanımlarımızı evlerinde dinleyip, belediyeden beklentilerini ve isteklerinin hepsini not alıp, aciliyetine göre çözüm üretiyoruz. Ayrıca Hoş Geldin Bebek Seti ile dünyaya gözünü açan bebeklere gözaydın ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. 3 yıl önce gittiğimiz yeni nefeslerin, Bugün Sizdeyiz ziyaretlerinde büyüdüklerini görüyoruz. Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanında oluyoruz. Bugün sizleri dinlemek için geldik.” ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden bahseden Fatma Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan’da yaşayan çölyaklı ailelerimize 2 yıldır destek oluyoruz. Glütensiz ürünlerden oluşan destek paketi ile yanlarında oluyoruz. Yeni doğanlara ise ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye ediyoruz. Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile de hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Geri dönüşüm çalışmalarımızla ise hem ekonomiye hem doğaya katkı sağlıyoruz. Kocasinan Akademi ile hanımlarımıza birçok branşta eğitimler veriyoruz. Bunlar gibi birçok hizmetlerle Kocasinan ailesinin her zaman yanlarındayız.”
Ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren bayanlar ise, Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, Fatma Çolakbayrakdar’a ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Programda Bayan Çolakbayrakdar, kadınlarla hoş sohbetlere imza atarken, belediye çalışanları ise kadınların isteklerini not aldı.
 

İHA

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