“Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti. Vatandaşlar için seferber olan ve büyük bir fedakarlıkla çalışan ekibe teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, her zaman olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir” dedi.

10 Nisan 2020 Cuma 12:13