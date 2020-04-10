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“Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret etti. Vatandaşlar için seferber olan ve büyük bir fedakarlıkla çalışan ekibe teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, her zaman olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir” dedi.

“Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir”
Covid-19'la mücadele kapsamında Kocasinan Kaymakamlığı ile Kocasinan Belediyesi işbirliğinde oluşturulan Kocasinan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hem gönlünü hem de hayır duasını almaya devam ediyor.
Vatandaşların günlük taleplerini ve acil ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, Kocasinan’da çalınmadık kapı bırakmıyor. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, büyük bir fedakarlıkla çalışan ekibe teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle yürütüyoruz. Bu süreçte sokağa çıkma sınırlaması bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri için seferber olan ekiplerimiz, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle Kocasinan’ımızda yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelere devletimizin şefkat elini ulaştırıyoruz. Başımızın tacı olan büyüklerimiz, bizim için çok önemli ve değerlidir. Büyüklerimizin, duasını alıyorsunuz. Bizim görevimiz, hizmet etmektir. Böyle bir zaman içerisinde zor şartlarında vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. Bu noktada zaman mefhumu gözetmeksizin görevlerini ifa eden kardeşlerimize bu fedakarca davranışlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim, yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.
 

Haber: Şura Gögebakan

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