Çanakkale gezisi ödüllü kampanya

Kocasinan Belediyesi ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Asımın Nesli 100 Liseli Çanakkale’de’ projesi kapsamında belediyenin (0352) 222 70 00’ numaralı telefon hattını arayan gençlere, Çanakkale ile ilgili kitap hediye edilecek ve özetini gönderen liseliler Çanakkale gezisiyle ödüllendirilecek. Son katılımın 31 Mayıs 2020 olduğu ve Kocasinan sınırları içerisinde ikamet eden lise öğrencilerinin faydalanacağı proje sonucunda Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 100 lise öğrencisi belirlenecek ve Çanakkale gezisi ile ödüllendirilecek.
“Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ettiklerini vurgulayarak “Kocasinan Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez’ anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeli ve hatırlamalıyız. Bu kapsamda bir farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlıkları ‘Asımın Nesli 100 Liseli Çanakkale’de projesiyle yaşatmak istedik. Proje kapsamında geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bu süreci atlattıktan sonra atalarının tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu yerinde öğrenecekler. Destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca projenin gençler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, kitap okuma oranının yükselmesine katkı sağlayacak. Bir kez daha dile getiriyorum ki; vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu vesileyle şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Detaylı bilgi ve kitap temini için Çözüm Merkezi ve 0352 222 70 00 numaralı Whatsapp hattından ayrıca iletişim@kocasinan.bel.tr ve sosyal medya hesapları: facebook.com/kocasinanbelediyesi, instagram.com/kocasinanbelediyesi,twitter.com/KocasinanBld adreslerinden başvurmaları yeterli olacağı belirtildi.
“Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ettiklerini vurgulayarak “Kocasinan Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez’ anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeli ve hatırlamalıyız. Bu kapsamda bir farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlıkları ‘Asımın Nesli 100 Liseli Çanakkale’de projesiyle yaşatmak istedik. Proje kapsamında geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bu süreci atlattıktan sonra atalarının tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu yerinde öğrenecekler. Destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca projenin gençler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, kitap okuma oranının yükselmesine katkı sağlayacak. Bir kez daha dile getiriyorum ki; vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu vesileyle şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Detaylı bilgi ve kitap temini için Çözüm Merkezi ve 0352 222 70 00 numaralı Whatsapp hattından ayrıca iletişim@kocasinan.bel.tr ve sosyal medya hesapları: facebook.com/kocasinanbelediyesi, instagram.com/kocasinanbelediyesi,twitter.com/KocasinanBld adreslerinden başvurmaları yeterli olacağı belirtildi.
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