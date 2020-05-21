“Çerkes kardeşlerimizin acısını, birlikte paylaşıyoruz” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çerkes Sürgünün 156. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Çerkes kardeşlerimizin 156 yıl önce yaşadıkları acıyı yürekten paylaşıyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada; “21 Mayıs, Çerkes kardeşlerimizin 156 yıl önce yaşadıkları Kafkasya’da anavatanlarından sürgün edilişlerinin yıldönümü. O gün için anavatanlarında yaşarken bir zulümle birlikte kendi topraklarından ayrılmak zorunda kalan bütün Çerkes kardeşlerimizin, 156.yıldönümlerinde sürgünlerini onlarla beraber aynı duygularla yad ediyoruz. Yaklaşık 2 buçuk Milyon Çerkes, kendi topraklarından ayrılıp, bunlardan 750 bine yakın Çerkes kardeşimiz ise Anadolu coğrafyasına ulaşabilmişlerdir. O gün bugündür biz bu coğrafyada et ile tırnak gibi Çerkeslerle beraber yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında ezan sesleriyle ilahi nihai kıyamete kadar bu kardeşliğimiz, bu topraklarda devam etsin diliyorum ve bugün bu acıyı birlikte paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir daha hiçbir şekilde böyle bir dram ve sürgün yaşanmasın diye dua ediyoruz ama maalesef benzer olaylar bugün de farklı milletler üzerinde vuku bulmaktadır. Dileriz ki; tüm dünya üzerinde barış ve kardeşlik hakim olur. Herkes sağlık ve huzur içerisinde yaşamaya devam eder. Türk Milleti olarak bizler barışın, kardeşliğin, huzurun tüm dünya üzerinde hakim olması için elimizden geldiğince çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sürgün sırasında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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