Çevre dostu Kocasinan'da daha hijyenik temizlik Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve daha sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynırlarını modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca ‘Bitkisel atık yağ toplama kutusu’ ile ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu ’nu temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor. Daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

17 Temmuz 2020 Cuma 13:00