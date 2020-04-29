Çınarcık caddesi yenilendi Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bekir Yıldız Bulvarı ve Bağdat Bulvarı'nı Yeni Sanayi ile Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlayan Çınarcık Caddesi’nde, alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve yenilenen cadde trafiğe açıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:03