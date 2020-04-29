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Çınarcık caddesi yenilendi

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bekir Yıldız Bulvarı ve Bağdat Bulvarı'nı Yeni Sanayi ile Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlayan Çınarcık Caddesi’nde, alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve yenilenen cadde trafiğe açıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Çınarcık caddesi yenilendi
‘Yol medeniyettir’  anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bulvarları birbirine bağlayan ve Yunus Emre ile Ziyagökalp gibi birçok mahallenin yoğun olarak kullandığı Çınarcık Caddesi’ni yenileyerek, daha konforlu bir hale getirdik. 11 metre genişliğinde 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin 200 ton alt temel malzeme ve 9 bin 500 ton kaba dolgu kullanılmış olup, bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle vatandaşlarımızın araçlarıyla bölgeye daha rahat ve daha güvenilir ulaşmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt çalışmalarının tamamlandığı kısımda daha rahat ve daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yol, çizgi çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı.
 

Kurumsal

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