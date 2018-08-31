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Çocuklar, sokak oyunlarıyla eğleniyor

Kocasinan Belediyesi, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının yaşatılması ve hatırlanması için her hafta etkinlikler yapıyor. Böylece çocuklar, geçmişte kalan sokak oyunlarıyla eğleniyor.

Çocuklar, sokak oyunlarıyla eğleniyor

Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği’nin bu haftaki adresi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi oldu. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. 
Etkinlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturuyoruz. Biz onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve geçmişimizin kültürünü günümüzde de yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, sandalye kapmaca oyununda birbirleriyle mücadele etti. Mahalle sakinleri, Kocasinan Belediyesi’nin bu etkinliği sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını ve çocuklarını izlerken kendi çocukluklarına döndüğünü söyledi.


Remzi Yıldırım

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