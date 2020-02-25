Çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çocuklara çevre bilincini aşılamak için öğrencilere geri dönüşüm semineri verdiklerini söyleyerek, “Çevre bilincini çocuklara küçük yaşta vermeyi amaçlıyoruz. Geri dönüştürülebilir; cam, plastik, metal ve kağıt gibi değerli atıkların ekonomiye nasıl geri kazandırıldığını gelecek nesillere anlatmak, onlara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı, israf edildiği takdirde bir gün tükeneceği göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşümün öneminin çok daha net biçimde anlaşılacağını anlatıyoruz. İşte bu gerçeği çocuklarımıza, çocuklarımız vasıtasıyla da anne ve babalarına aktararak hem bugünü hem de yarınları kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.







Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerlerinin ilki Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Ahmet Usta tarafından geri dönüşümün önemi konusunda verilen eğitimi minik öğrenciler ilgiyle izledi. Ambalaj atıklarının toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönünde konuları slayt eşliğinde öğrencilere anlatan Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gerekenler konusunda faydalı bilgiler verdi.









Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş