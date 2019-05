"Çocuklarımızın gülebileceği bir şehir inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Dere Mahallesi’nde 17 bin metrekare alanda yapımı devam eden parkın içerisinde fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Mithatpaşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile bölge sakinleri katıldı. Programda çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek ilgilenip, keyifli sohbetler gerçekleştirdi.







Etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 5 yılda 500 bin ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, her gün farklı noktalarda ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Bütün hedefimiz; daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan inşa etmektir. İmar hareketlerinin yaşandığı bölgemizde amacımız daha fazla yeşil alanlar oluşturmak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşayabilecekleri mekanlar hazırlamaktır. Park, sosyal tesis ve yeşil alanlar gibi vatandaşlarımızı huzur içerisinde yaşamak ve yaşatmak için neye ihtiyaç duyuluyorsa onları yapıyoruz. Bu kapsamda mahallemize 17 bin metre kare alanda yeni bir park yapıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından fiziki donanımları tamamlandığında vatandaşlarımızın keyif alabilecekleri mekan olacak. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz ve hayatın her alanında hizmetlerle vatandaşımızın yanında oluyoruz. Özellikle bu etkinlikleri yaparken burada olduğu gibi çocuklarımızla birlikte ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki diktiğimiz fidanları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız. Fidanları dikerken de o bölgede yaşayan mahalle sakinleriyle birlikte öğrenci kardeşlerimiz de bulunuyorlar. Önceliğimiz; vatandaşlarımızın keyif alabileceği, yaşamaktan mutluluk duyabilecekleri ve çocukların yüzlerinin gülebileceği bir şehri inşa etmektir. Yeni planladığımız bölgelerde ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha fazla yeşil alan çalışmalarına imza atıyoruz. Mevcut planlar içerisinde ise imar ve istimlak çalışmalarıyla bölgemize yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bu kapsamda Erkilet Dere ve Osmangazi Mahallesi’nde geçtiğimiz dönem yaptığımız park alanların toplamı 70 bin metrekare alanın üzerindedir ve yeni parkların yapımı için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.





Parkları daha doğal hale getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “ Parklarımız içerisinde; sentetik ve çim alanların yanı sıra toprak alan oluşturuyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir şekilde oynaması için topraktan oluşan doğal alanı geleceğimizin teminatı yavrularımızın hizmetine sunuyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yollarımızı da daha doğal bir şekilde hazırlıyoruz. Bütün gayretimiz; gelecek nesillere daha güzel bir çevre sunabilmek içindir.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğrenci ve bölge sakinleriyle birlikte fidan dikti. Fidanların can suyunu ise Başkan Çolakbayrakdar verdi.