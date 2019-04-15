Çolakbayrakdar'a Bakanlıktan Tam Destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Aksu, Başkan Çolakbayrakdar’ın gayretli çalışmalarını takdir ederek, tarım ve hayvancılık alanında belediye eliyle yapılacak tüm projelere destek olacaklarının sözünü verdi. Projenin içeriği ile ilgili olarak Bakan Yardımcısı Aksu’ya bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın gerek hayvancılık gerekse tarımla geçimini sağlayan vatandaşların yoğunlukta olduğu bir bölge olduğunu hatırlatarak; “Kayseri genelinde ziraat ve hayvancılığın yüzde 20’lik bölümü Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu noktada biz rütin belediyecilik faaliyetlerimizin yanında, bölgemizde yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına faaliyet alanımız dışındaki konularda da hemşehrilerimize rehberlik yapmak için yoğun bir çabamız ve gayretimiz var. İnşallah Tarımda Dijital Dönüşüm Projemiz Kocasinan’dan bütün Türkiye’ye yayılacağına inandığımız model bir proje olacak. Katkılarınızla inşallah bölgede yaşayan hemşehrilerimizle güzel bir projeyi başlatmış olacağız’ dedi.



Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ise konuşmasında, Kocasinan Belediyesi’nin mahir ellere teslim edildiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’ın önceki dönem çalışmalarından övgüyle bahsetti. Konuşmasında belediye tarafından uygulamaya konulan tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge çitçisinin katma değerli ürünler üreterek gelirlerini artırmak amacıyla uygulamaya koyduğu ‘Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi üzerinde duran Aksu;

“Başkanımızın belirtmiş olduğu dijital dönüşüm noktasında yakın bir dönemde Bakan Beyle birlikte Kayseri’ye gelerek, Bakanlık nezdinde Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile birlikte Tarım ve Hayvancılık alanında Kayseri’de bitkisel üretim, tarım reformu ve gıda kontrolü gibi birçok alanı kapsayan bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayla memleketimiz için yapacaklarımızı masaya yatıracağız. İnşallah bir sonraki basamakta ise, Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizin de olacağı bir toplantıyla değerlendirme ve yapılacak işlerle ilgili öncelik sıralaması yapacağız. Bunların üzerinden de basamak basamak gitmemiz lazım. Yani sizler organize bir şekilde devletimizden talep edeceksiniz, bizler de bunları yerine getireceğiz” diye konuştu.



Bakan Yardımcısı Aksu, Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi ile birlikte tarım ve hayvancılık alanında yapılacak diğer tüm projelere de tam destek olacaklarının sözünü vererek, Başkan Çolakbayrakdar’dan yapılacaklarla ilgili olarak bakanlığa daha çok talepte bulunmasını istedi. Bakan Yardımcısı Aksu’ya ziyareti sırasında Tarım ve Orman Kayseri İl Müdürü Mustafa Şahin de eşlik etti.

Kocasinan Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin katma değerli ürünler üreterek, çiftçilerin ekonomik gelirlerini artırmasını hedefliyor.



