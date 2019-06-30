Çolakbayrakdar Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Vatandaşlara daha konforlu ortamlar sunmak için gece gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 25 metre genişliğinde 250 metre uzunluğundaki yola, 2 bin 500 ton altyapı temel malzemesi kullanılırken, bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, onlara soğuk içecek ikram etti. Hizmet atağını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a daha iyi ve daha kaliteli hizmet için dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayarak, “Hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Yenileme çalışması kapsamında ilçenin dört bir yanında değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bu çerçevede hem Kayseri Erciyes Hurdacılar Sitesi esnafımıza hem de Şeker Mahallemizdeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verecek olan yolun asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir Kocasinan'da yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Erciyes Hurdacılar Geri Dönüşümcüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özhan ise yapılan yenileme çalışmalarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

