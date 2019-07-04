Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Liselere Giriş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak, Türkiye birincisi olan Mehmet Tarman Ortaokulu öğrencisi Fatih Vahip Demir ile Kadir Has Ortaokulu öğrencisi Nurcenan Öztürk'ü Kocasinan Belediyesi’nde misafir etti. Öğrencileri bisikletle ödüllendiren Başkan Çolakbayrakdar, “LGS’ de başarılı olan öğrenciler bizleri gururlandırdı ve mutlu etti. Bu başarıların daha fazla olması için eğitim ve öğretime desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” dedi.

Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Başarılı olan öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk’ü makamında ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle tek tek sohbet edip, yakından ilgilendi. Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim çocuklarımızın geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir.” diye konuştu.



LGS’ de başarılı olan öğrencileri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Sınavda tüm soruları doğru cevaplayan 2 öğrencimiz, diğer öğrencilere örnek teşkil etmektedir. Bu ülkenin geleceği ve istikbali olan sizlere, yarınlarda Türkiye’yi çok daha iyi yerlere getirmek üzere büyük görevler düşüyor. Bu bilinç ve şuurla yetiştiğiniz zaman gelecek hem sizin hem de milletimiz için çok daha aydınlık olacak. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim başarılarınızı daim etsin.” şeklinde konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise başarılı öğrencilerin sayısını arttırmak noktasında önem arz ettiğini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle yakından ilgilenip, bisiklet hediye etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.