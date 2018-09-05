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ÇOLAKBAYRAKDAR BU BİNA YIKILIRSA SORUMLUSU KİM?

Kocasinan’da Pervane mahallesindeki 14 katlı bina için “kayıyor acilen dayanıklılık testi yapın” diye belediyeden yardım isteyen bina sahiplerinden Adil Taşçı’ya Kocasinan Belediyesi saç baş yolduran bir yanıt verdi.

ÇOLAKBAYRAKDAR BU BİNA YIKILIRSA SORUMLUSU KİM?

Vatandaşın tedbir alınması için gereğinin yapılmasını talep ettiği Kocasinan Belediyesi, cevabi yazısında  “tedbiri siz alacaksınız” diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç imzalı bu resmi yanıtta “Bizde laboratuvar yok siz yaptırın, ayrıca bu konu  tüm kat maliklerini ilgilendirir, gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerekir”  denildi.
 
Kocasinan ilçesi Pervane mahallesindeki arsasına kat karşılığı, 14 katlı bir apartman yaptıran Adil Taşçı, iş bitiminde dairelerin sözleşmeye uygun yapılmadığı ve duvarlarda çok sayıda çatlak olduğu ayrıca binanın kayma eğiliminde olduğu gerekçeleriyle konuyu avukatı aracılığıyla Kocasinan Belediyesi’ne  iletip  gereğinin yapılmasını istedi.

Avukat  Sami Akkılıç vasıtasıyla Kocasinan Belediyesi  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan başvuruda özetle şöyle denildi: “Binanın ortak kullanım alanlarında ve dairelerde gözle görülür çatlaklar vardır. ERÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fatih Altun’a da bina gezdirilmiş ve sonuçta  binanın doğuya doğru kayma eğiliminde olduğu da bilimsel olarak gözlemlenmiştir. Bu nedenle binaya dayanıklılık testi yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu binanın yüklenici tarafından ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmadığı, bu haliyle binaya yapı kullanma izin belgesi verilerek kat mülkiyetinin kurulması ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Binanın mevcut haliyle yıkılma tehlikesi mevcuttur. Bu nedenlerle,  taşınmazda belediyeniz tarafından gerekli incelemelerin yapılmasını,  dayanıklılık testinin yapılarak binada kayma olup olmadığının tespitinin yapılması ve neticenin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz.”

Ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne yapılan yazılı başvurunun son kısmında da “Taşınmazda inşaat ruhsatı ve mesken ruhsatı verilmesi yetkisi müdürlüğünüze ait olduğundan yukarıda belirtilen eksiklikler nedeniyle ileride doğabilecek can ve mal zararlarından sorumluluğunuz doğacaktır. Telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçebilmek için, talep edilen konular hakkında teknik incelemeler yapılarak taşınmazın mesken ruhsatı işlemlerinin yeniden değerlendirmesini ve neticenin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz” denildi.

Buna karşılık Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı  Hasan Kılıç imzasıyla verilen yanıtta sorumluluğun sadece belediyede değil  bina sahipleri ve yapı denetim şirketinde de olduğu hatırlatılarak özetle şöyle denildi: “Belediyemizce yapılması talep edilen binaya dayanıklılık testi yapıdaki taşıyıcı elemanlardan alınacak beton karot numuneleri, taşıyıcı elemanlardaki donatı kontrolü vb. laboratuvar ortamında yapılacak testler sonucu hazırlanabilmektedir. Ayrıca tarafınızca yaptırılan incelemede binanın kayma eğiliminde olduğu  belirtilmiştir. Bunun için gerekli detaylı zemin araştırmalarının da yapılması gerekmektedir Belediyemiz bünyesinde ileri tetkiklerin  yapılabileceği laboratuvar bulunmamaktadır.  İncelemenin üniversitelerin inşaat fakültelerine veya yeterli  alt yapı ve teknik kadroya haiz yetkili yapı denetim firmalarına yaptırılması uygun olacaktır. 634  sıyıl kat mülkiyeti kanunu gereği tüm malikleri ilgilendiren bir konu olup, gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.“
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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