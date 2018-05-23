Çolakbayrakdar çifti gönül sofrasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışmalarıyla olduğu kadar, yoğun Ramazan programıyla da takdir toplamaya devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ziyaret ettiği Kalaycı ailesinin hem iftar sofrasına, hem de gönül sofrasına misafir oldu.

Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Kalaycı ailesine konuk olan Çolakbayrakdar çifti, çocukların ve aile fertlerinin sevgisiyle karşılandı. Özellikle çocukların gözdesi olan Çolakbayrakdar çifti, ziyaret sırasında çocuklarla keyifli sohbetlerde bulundu.

Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Hemşehrilerimin daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ramazan ayı süresince iftar ve teravih programlarında ilçe sakinleriyle bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. Onlarla sohbet edip, taleplerini dinliyoruz. Hep dile getirdiğim gibi; Kocasinan büyük bir aile ve bu aile her geçen gün daha büyük, mutlu ve huzurlu bir hale geliyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Hoş sohbetlerin ve renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette, Kalaycı ailesi de Çolakbayrakdar çiftinin kendilerini ziyaret etmesinden çok memnun olduklarını belirterek, teşekkür etti.