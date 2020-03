Çolakbayrakdar'dan gençlere altın öğütler

Başkan Çolakbayrakdar, sınıfları tek tek ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere hitaben, “Allah hepinize zihin açıklığı versin. İnşallah bu imkanları iyi değerlendirip, sizleri mutlu edecek meslek sahibi olursunuz. Umarım hepiniz hedeflerinize ulaşırsınız. Allah muvaffak etsin. Bizler de desteklerimizi artırarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olacağız” dedi. Ardından lise son sınıfta okuyan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla eğitim üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. “Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere kendilerini mutlu edecek hedefler belirlemeleri gerektiğine dikkati çekerek, “Fedakarlık gösterip, çalışıp, gayret ettikten sonra sizi mutlu edecek hedeflere ulaşırsınız. Her biriniz; aileniz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için değerlisiniz. Bu değerin farkında olup, donanımlı bireyler olarak kendinizi yetiştirmelisiniz. Çünkü ülkemizin sizlere çok ihtiyacı var. Hepinize başarılar diliyorum.” diye konuştu.



Sonrasında ise öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlara belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar, periyodik aralıklarla okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Okullardan gelen talepleri yerinde görebilmek ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişarede bulunmak için düzenli olarak okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımızı her geçen gün artarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.



Belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, insan odaklı belediyecilik çalışmalarıyla da vatandaşların hayatlarına dokunduklarını vurgulayarak, “Hemşehrilerimizi mutlu ve huzurlu edecek çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri olan Çözüm Merkezi sayesinde ilçe sakinlerimiz, yaşamış oldukları bölgede belediyenin yapması gereken işlerle ilgili fikirleri bu merkez sayesinde kolaylıkla iletebiliyorlar. Her türlü teknolojik altyapıya sahip olan Çözüm Merkezi sayesinde vatandaşlarımızın beklenti ve istekleri en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Bu hizmetimiz sadece sonuç odaklı değil, aynı zamanda memnuniyet noktasında da geri dönüşüm sağlayan bir sistemdir." dedi.



Sosyal belediyecilik alanında 5 yılda dev projeler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar şöyle devam etti; “Sosyal belediyecilik alanında dev yatırımlar yaptık. Kocasinan Akademi, Gençlik Merkezi, Çocuk Kulübü, Kocasinan Gönüllüsü ve diğer çalışmalarımızla her zaman vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Özellikle Gençlik Merkezi'nde ‘Robotik Kodlama’ kursuyla gençlerimizi ve çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşturuyoruz. Teknoloji kullanan değil, teknolojiyi üreten gençlik için gayret ediyoruz.”



Öğretmenler ise, Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Okul ziyaretinde Başkan Çolakbayrakdar’a, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ile ilgili birim müdürü eşlik etti.