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Çolakbayrakdar'dan Miraç Kandili Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında “Peygamber Efendimiz’in, Yaradan’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Çolakbayrakdar'dan Miraç Kandili Mesajı

Recep ayının 27’inci gecesine denk gelen Miraç Gecesi’nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam Alemi için birlik ve beraberlik her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’ nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlarım” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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