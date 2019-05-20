Çolakbayrakdar'dan, Yalçın'a iadeyi ziyaret

Başkan Yalçın, Başkan Çolakbayrakdar’ı bina girişinde karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Şehrimizde uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüş olan Mustafa Yalçın başkanımız, bundan sonra da belediyecilik tecrübesiyle Talas Belediyesinin daha büyük hizmetler yapmasını sağlayacaktır. Rabbim kolaylıklar versin” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, “Memduh Başkanımızın öncülüğünde Talas, Melikgazi, Kocasinan ile birlikte bütün ilçelerimiz Kayserimizi geliştirmek, büyütmek, daha güzel ve yaşanabilir bir hale getirmek için çabanın gayretindeyiz. Merkezdeki metropol ilçelerimizle daha sık bir araya gelip, yapacağımız çalışmalarla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeniden Yalçın başkanımıza hayırlı olsun derken, inşallah güzel hizmetlere imza atacağımız yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.







Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Başkan Çolakbayrakdar’a ziyareti için teşekkür ederek, “Sayın başkanımızla uzun yıllar Büyükşehir Belediyesinde Kayseri’ye hizmet ettik. Siz Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili olarak, şahsım da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak güzel projelere ve eserlere imza attık. Allah şimdi size Kocasinan’da nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Biz de Talas’ta destek ve dualarınızla vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

