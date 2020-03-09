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Çolakbayrakdar, kan bağışının önemine dikkat çekti

Kocasinan Belediyesi personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kanın sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar kan bağışının önemine dikkat çekerek, ‘Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir’ dedi.

Çolakbayrakdar, kan bağışının önemine dikkat çekti
Kan bağışlamanın hem sosyal sorumluluk hem de hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Türk Kızılay’ının başlattığı projelere katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Bu açıdan Kocasinan ailesi olarak, bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Kızılay başta olmak üzere personelime teşekkür ediyorum. Sağlıklı olan herkesi kan bağışlamasına davet ediyorum” diye konuştu.



Belediye hizmet binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan vermeye elverişli olan belediye çalışanları kan bağışında bulundu.
Kan bağışlayan çalışanlar ise, başkalarının hayatını kurtarmaya umut olmanın yanı sıra sağlıklarını güçlendirmenin huzur ve mutluluğunu birlikte yaşadıklarını belirterek, sağlık durumu yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ettiler.
 

Kurumsal

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