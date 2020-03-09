Çolakbayrakdar, kan bağışının önemine dikkat çekti Kocasinan Belediyesi personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kanın sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar kan bağışının önemine dikkat çekerek, ‘Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir’ dedi.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:08