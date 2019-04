Çolakbayrakdar, koltuğunu çocuklara devretti

Alpaslan İlkokulu 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla tek tek ilgilendi. Ziyarette öğrencilere, Okul Müdürü Ercan Duran ve müdür yardımcısı da eşlik etti. Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, makam koltuğunu sırasıyla onlara teslim etti. Makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, okul bahçelerinin çocukların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi ve okudukları okullarının duvarlarının daha yükselmesi için Başkan Yardımcısı Ümit Tokcan ile Kentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar’ı arayıp, talimatlar verdi.







Çocukların geleceğin teminatları olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak içindir. Bu çerçevede eğitime ve öğretime her zaman destek veriyor ve geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda okulların ihtiyaçlarına göre hizmetler üretiyoruz. Okullardaki hizmetlerimizi 3 konu başlığı altında topladık. Birincisi, okullarımızın hijyenik temizliğidir. İkincisi ise, okullarımızda güvenlik noktasında yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Son olarak ise, çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ilkleri yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilikçi belediye olarak farklı projelere imza atıyoruz. Bu doğrultuda 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi Projesi’yle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların da hijyenik temizliğini yaparak, dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmamız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında çocuklarımızın okullara gidiş-gelişleri için tercih ettikleri servislerde hijyenik temizlik uygulamasını eğitim ve öğretimin birinci döneminde başlatmıştık. Daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz.” diye konuştu.







Her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret, Başkan Çolakbayrakdar’ın çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.