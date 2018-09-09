Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çolakbayrakdar, "Mutlu yuvalar inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü ve 7’den 70’e herkesin mutlu olduğu kentsel dönüşüm projeleri büyük bir hızla devam ediyor. Bunlardan biri olan Yunus Emre Mahallesi, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma aşamasına hazırlanıyor. Son çalışmaları yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hak sahipleri için daha sağlıklı, daha güvenli ve daha konforlu olacakları mutlu yuvalar inşa ediyoruz” dedi. 

Çolakbayrakdar, "Mutlu yuvalar inşa ediyoruz"

Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri’ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçeceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hatırlayacağınız üzere Yunus Emre Mahallemizde, geçtiğimiz yıl hak sahipleri ile anlaşarak projelendirme ve üst yapı çalışmalarına başlamıştık. Zemin iyileştirmesini tamamladığımız alanda üst koruma çalışmalarının ardından temel atma aşamasına geleceğiz. Hak sahiplerine daha sağlıklı ve daha güvenli yuvalar inşa etmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kazasız, belasız bir şekilde çalışmaların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “İlçenin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yeni Kocasinan’ı hızlıca şekillendiriyoruz ve Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak” diyerek noktaladı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.