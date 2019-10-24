Çolakbayrakdar Sessiz Kocasinan Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün “ihmali” ya da “dikkatsizliği” ile bir vatandaşın arsasına haberi olmaksızın bir başka isme ait sahte tapu ile inşaat yapıldı. İşin skandal boyutu ise bu sahte tapunun hiçbir kontrole tabi tutulmadan kısa sürede inşaat ruhsatının verilmesiydi. Belediyenin bu inşaat ruhsatını, tapuyu kontrol etmeden nasıl verdiği konusunda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar dahil hiçbir yetkili tarafından, kamuoyuna tatmin edici yanıt verilmedi.

YARIM SAYFAYLA GEÇİŞTİRİLEMEZ



Usulsüzlüğün ortaya çıkmasından sonra Kocasinan Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan yarım sayfalık yazılı açıklamayla; iddiaların doğru olduğu ve şikayet üzerine işlem yapılarak, savcılığa suç duyurusunda bulunulurken söz konusu inşaatın da ruhsatının iptal edilip, inşaatın mühürlendiği duyurulmuştu

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İÇERDEN BİRİ OLMADAN OLMAZ



Ancak skandal niteliğindeki bu olayın yarım sayfalık açıklamayla geçiştirilmesine tepki gösteren bazı vatandaşlar, “Kardeşim önüne gelen sahte tapuyla inşaat ruhsatı ve izni alabiliyor mu? Üç kuruşluk bir tadilat için bile bize ot yolduran belediyenin imar müdürlüğü şimdi bunun hesabını vermeli. Başkan Çolakbayrakdar neden; kamuoyuna ihmali bulunanlar hakkında gereken yapılmış ve tedbiren şu kişiler açığa alınmıştır vs. diye ya da bizim bir hatamız ve kusurumuz yok diye açıklama yapmaz. Belediye başkanın babasının çiftliği mi, olayla ilgili CİMER’e de yazacağız” diye tepkilerini dile getirdiler.

