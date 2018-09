Çolakbayrakdar Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini Gül Park'ta bulunan Kafe Sinan tesisinde misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.



Belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Değişik branşlarda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. İlçemize Kocasinan Akademi çatısı altında kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese hitap eden modern tesisler kazandırıyoruz. Ayrıca diyetisyen alanında Kayseri’de en fazla danışmanlık hizmeti veren kurumuz. Akademi ile bu yıl 9 ayda 15 bin 619 kişi hizmetlerimizden faydalanmıştır. Çocuklarımıza yönelik olarak Çocuk Kulübü ve Tiyatro kulübü kurduk. Ayrıca öğrencilerimize Kocasinan Çocuk Dergisi dağıtıyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde Kocasinan Çocuk Kulübümüzle birlikte çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Mahallerimizde gerçekleştirilen sokak oyunları şenlikleriyle yaklaşık 27 bin kişiye ulaştık. Özellikle çölyak alerjili bireyi olan ailelere düzenli olarak glutensiz gıda paketi dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal Market projesiyle Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu projemizde ilklerden birisidir. Ayrıca İkinci El Marketimizde ihtiyaç fazlası ürünleri toplayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında köprü vazifesi görüyoruz. Her iki merkez ile Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri Başkanı Ahmet Taş ise hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine görsel brifing verdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine, Barbaros Spor Kulübü, Sosyal Market, İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile Erkilet General Emir Gençlik Merkezi gibi birçok alanda dev projeleri yerinde anlatan Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



İlçeye güzel yatırımlar ve projeler yapıldığını vurgulayan Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.