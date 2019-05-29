Çolakbayrakdar: "Yeşil alan miktarı daha da artırılacak"

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerini belirterek; “Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. Bu çerçevede çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken; zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Daha öncesinde de söylediğimiz gibi Yaşamak ve Yaşatmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.

