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Çolakbayrakdar’dan 23 Nisan’da İstiklal Marşı çağrısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm Kayseri halkını aynı gün saat 21:00’de Türk bayrağı eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

Çolakbayrakdar’dan 23 Nisan’da İstiklal Marşı çağrısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların geleceğin teminatı olduklarını hatırlatarak, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine katkı sağlamak içindir. Bu süreçte evden çıkmayarak büyük bir duyarlılık gösteren sevgili yavrularımız; inşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesileyle tüm Kayseri’yi 23 Nisan saat 21:00’de Türk Bayrağı eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyorum. Çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.
 

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