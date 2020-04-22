Çolakbayrakdar’dan 23 Nisan’da İstiklal Marşı çağrısı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm Kayseri halkını aynı gün saat 21:00’de Türk bayrağı eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 14:03