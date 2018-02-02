Çolakbayrakdar’dan akşam ziyaretleri

Belediye hizmet binasındaki yoğun iş temposunun ardından Yenimahalle’yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sorup, sıkıntılarını dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, esnafların işletmelerini ziyaret edip, bol ve bereketli kazançlar diledi. İkram edilen çaylar eşliğinde gerçekleşen sohbette çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sorunlarını bire bir çözmeye çalıştıklarının altını çizerek, “Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz ve hizmetlerimizi daha büyük bir şevkle yapıyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar yaparak, Kocasinan’ımızın değerine değer katıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İHA

