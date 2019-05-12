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Çolakbayrakdar’dan Engelliler Haftası Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engellilerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Çolakbayrakdar’dan Engelliler Haftası Mesajı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, onların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurgulayarak; “Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Belediye olarak yol, kaldırım, park, bahçe çalışmaları ve belediye hizmet binasındaki işlemlerin yanı sıra sosyal desteklerle de engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Unutmamalıyız ki; hepimiz birer engelli adayıyız. Bundan dolayı Kocasinan’ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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