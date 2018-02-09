Çolakbayrakdar’dan “Sigarayı Bırakma Günü” mesajı 

Başkan Çolakbayrakdar “Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin” çağrısında bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, tüm zararlı alışkanlıklara karşı uyarılarda bulunarak, “Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklara karşı ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de Kocasinanlıların daha bilinçli bireyler olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede daha sağlıklı yaşam için birçok proje hayata geçirip, yatırımlar yapıyor ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dileğimiz; sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklara ilişkin toplumsal farkındalığın bilinçli bir şekilde arttırılması ve mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu zehirden kurtulması yönündedir. ” ifadelerini kulandı.



İHA

