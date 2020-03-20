Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çolakbayrakdar’dan vatandaşlara çağrı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların belediye hizmet binasındaki işlemlerini e-belediye uygulaması üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.

Çolakbayrakdar’dan vatandaşlara çağrı

Başkan Çolakbayrakdar, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların belediye ile olan işleriyle ilgili tüm hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojik alt yapının bulunduğuna dikkati çekerek bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerim, teknolojik altyapısı güçlü bir belediye olarak belediyemizin her türlü iletişim hatlarını uzaktan erişimle kullanabilir, belediyemizin hizmetlerinden kolayca faydalanabilirsiniz. Bu süreçte evde kalarak Çözüm Merkezi ve 0352 222 70 00 numaralı Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemiz: www.kocasinan.bel.tr ve sosyal medya hesaplarımız: facebook.com/kocasinanbelediyesi,
instagram.com/kocasinanbelediyesi, twitter.com/KocasinanBld adreslerinden de taleplerinizi ulaştırıp, belediye hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Sizler bizim için önemli ve değerlisiniz. Bu bağlamda uyarılara hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.