Çolakbayrakdar’dan vatandaşlara çağrı

Başkan Çolakbayrakdar, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların belediye ile olan işleriyle ilgili tüm hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojik alt yapının bulunduğuna dikkati çekerek bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerim, teknolojik altyapısı güçlü bir belediye olarak belediyemizin her türlü iletişim hatlarını uzaktan erişimle kullanabilir, belediyemizin hizmetlerinden kolayca faydalanabilirsiniz. Bu süreçte evde kalarak Çözüm Merkezi ve 0352 222 70 00 numaralı Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemiz: www.kocasinan.bel.tr ve sosyal medya hesaplarımız: facebook.com/kocasinanbelediyesi,

instagram.com/kocasinanbelediyesi, twitter.com/KocasinanBld adreslerinden de taleplerinizi ulaştırıp, belediye hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Sizler bizim için önemli ve değerlisiniz. Bu bağlamda uyarılara hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”

