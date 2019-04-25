Çölyaklılara özel glütensiz gıda paketi

Bayan Çolakbayrakdar, ilk olarak Turgutreis Mahallesi’nde ikamet eden Serpil Ayhan’ın (35) misafiri oldu. 8 senedir çölyak rahatsızlığını öğrenen Serpil Ayhan’a çölyakın bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatan Fatma Çolakbayrakdar, “Çölyaklılar, yaşam boyu glütensiz ürünlerle beslenmesi gerekmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak iki yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Çölyaklıların daha sağlıklı beslenmeleri için bir de Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan çölyaklı çocuklarının anneleri tarafından hazırlanan ve onların rahatlıkla yiyebileceği tariflerden oluşan kitap hazırlıyoruz. Bir ev ziyaretimizde çölyaklı teyzemiz, glütensiz unu kullanamadığını dile getirip, unu nasıl kullanılacağı tarifini istemişti. Bizlerde sizlerin talepleri doğrultusunda çölyaklılara yönelik hizmetler üretiyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmaktır.” ifadelerini kullandı.







Başkan Çolakbayrakdar’ın yaptığı hizmetlerden dolayı ‘Çalışkan Başkan, Çalışkan belediye’ diye nitelendiren Serpil Ayhan ise “Başkanımız çok iyi yürekli biri Allah razı olsun. Bizlere çok destek oluyor. Belediyemizin verdiği glütensiz ürünler bizim için çok kıymetli. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim.” dedi.







Hoş sohbetlerin ardından Serpil Ayhan, glütensiz undan yaptığı keki Fatma Çolakbayrakdar’a ikram edip, teşekkürlerini iletti.

Fatma Çolakbayrakdar, ikinci olarak Ziyagökalp Mahallesi’nde glüten alerjisi olan Rukiye Bülbül’ü (37) ziyaret etti. Ev ahalisiyle sohbet edip, yakından ilgilenen Bayan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.



Fatma Çolakbayrakdar, günün son ziyareti Sancaktepe Mahallesi’nde Kırbaz ailesi oldu. Çölyak alerjisi olan 14 yaşındaki ikizlerden Hülya Kırbaz ile yakından ilgilenen Bayan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketini verdi.

Hülya Kırbaz ise glütensiz hayata alıştığını ve kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

