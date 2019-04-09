"Daha güzel Kayseri için çalışıyoruz"

Meclis üyelerini ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, yapılan hizmetlerden bahsetti. Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye güzel yatırımlar ve projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “Kocasinan’ın geleceğiyle ilgili çalışmalar yürüterek, projeler üretiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakma hedefinde emin adımlarla yürüyoruz. Daha modern, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah ortak akılla daha iyi bir şehir ve daha güzel bir Kocasinan’ı inşa edeceğiz. Özellikle ilçeye bir taraftan yeni parklar kazandırırken, bir taraftan da mevcut parkların iyileştirilmesi ve işlevselleşmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parkların içine yeni yaşam alanları yapıyoruz. Erciyesevler Park’ında yaptığımız çalışmayla kuşaklar arasındaki kaynaşmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gencinden yaşlısına her kesime hitabeden yaşam alanlarımız, örnek olacak” ifadelerini kullandı.







İyi Parti Grubu adına konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel ise Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerini misafir etti. Nazik ziyaret için teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Önümüzdeki 5 yıllık dönemde; 4 yılda edinmiş olduğum tecrübelerle Kocasinan'ımızı daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Devam eden işlerimizi geliştirerek ve yeni projeler üreterek hız kesmeden çalışmalarımızı yürüteceğiz. En önemlisi de vatandaşlarımızın bizden beklentilerine karşılık verecek hizmetler üreteceğiz. Ayrıca şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üreterek, Kayseri’mizi geleceğe taşıyacağız. Rabbim, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, başarılar dileyen Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ise basın camiasıyla sürekli diyalog halinde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde Kocasinan’a çok daha güzel hizmetler yapacağınıza inanıyoruz.” dedi.



