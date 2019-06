Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil Köyü

Piknikçiler için mesire alanı, spor severler için sahil yolu, çocuklar için oyun alanı, sıcaktan bunalanlar için yüzme havuzu gibi alanların bulunduğu Kuşçu Tatil Köyü’nde, vatandaşlar hoşça vakit geçirmenin tadına varıyor.

Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz.







Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Mesire Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’da bungalov evlerle bir ‘Tatil Köyü’ kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzarayı izleme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyoruz. Özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra çocuk oyun grupları ve sporseverler için fitness aletleri konuşlandırdık. Görsel açıdan daha estetik hale getirdiğimiz göl kenarına ise dekoratif led aydınlatma ile geceleri görsel keyif sunuyoruz. İnşallah Kuşçu’yu çok daha büyük bir alana çevirip, şehrin sosyal hayatına can suyu olacak bir bölge haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.







Sosyal alanların daha da güzelleşmesi adına hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, Yamula Barajı’nın kıyısına kurduğu Kuşçu Tatil Köyü ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kuşçu Tatil Köyü, her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği bir cazibe merkezi haline geldi. Şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, bungalov evlerde kalıp doğanın sesiyle huzuru buluyorlar. Olta balıkçılığının da yapıldığı Kuşçu Tatil Köyü, hobi tutkunlarının uğrak noktası oldu. Kuşçu Tatil Köyü’nde vatandaşlar için tekne turu, yüzme havuzu ve restoran hizmeti de sunuluyor. İç Anadolu’ nun sahil kenti olan, yeşil ile mavinin bir arada bulunduğu Kuşçu Tatil Köyü, 4 mevsim vatandaşlara hizmet sunuyor.