Ebiç’e çok amaçlı modern tesis 

Yaptığı yatırımlarla mahalleleri cazibe merkezi haline getirerek, yenilenen Kocasinan’ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, bu kapsamda Ebiç Mahallesi’ne modern sosyal tesis yaptı.
Çalışmalarıyla vatandaşın takdirini kazanan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal alandaki çalışmalarla örnek bir belediye olduklarını vurgulayarak, “Mahalle sakinlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Bu kapsamda Ebiç Mahallemize çok fonksiyonlu bir sosyal tesis yaptık. Burası düğün salonun yanı sıra farklı sosyal aktivitelerin yapıldığı modern bir tesis olacak. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerlerine değer katmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek.” ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşman ve bölge sakinleri ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Kurum Haberi