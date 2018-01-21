Ebiç’e çok amaçlı modern tesis

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Kocasinan Belediyesi, Ebiç’e çok amaçlı, modern bir sosyal tesis kazandırdı. Bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara imza atan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarının bir bir giderildiğini söyledi.

21 Ocak 2018 Pazar 17:40