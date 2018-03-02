Ebiç’e çok amaçlı tesis

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Ebiç Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve bölge sakinleri katıldı.



Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı, tesisin Ebiç Mahalle sakinlerinin yaşamlarına değer katacağını ifade ederek, “Tesis, Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun. İlimizde vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında yeni proje ve yatırımlar gerçekleşiyor. Kayseri’yi geleceğe taşıma noktasında belediyelerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızla önemli çalışmaları el birliğiyle yürütmeye çalışıyoruz ve bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Ebiç’e sosyal tesis kazandıran Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Ebiç Mahallesi’ne sosyal tesis kazandırdığından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.



Konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonuna değinerek başlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Gece yüreğimizi yakan bir haber aldık. Zeytin Dalı Operasyonunda askerlerimiz şehit oldu. Rabbim, şehitlerimize rahmet eylesin. Allah’ın izni ile ordumuz, muzafferiyetle dönecek ve terör örgütleri, terör yapılanmaları ile terör örgütlerine destek verenler hak ettiği cevabı alacaklar.” diye konuştu.



İlçenin çehresini değiştirecek projelere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetler yapıyoruz. Ebiç Mahallemize ziyarete geldiğimizde bölge sakinlerinin isteği üzerine bu tesisi yaptık. Tesisimiz hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Mahallerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için her geçen gün çalışmalarımızı artırıyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzle kırsal mahallelerimize daha güzel hizmetler kazandırıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize önderlik yaparak Tıbbı ve Aromatik Bitkiler projemizi hayata geçirdik. Çiftçi kardeşlerimizle birlikte Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlayacağız. Hizmetlerimiz daha iyi yarınlara ulaşmak için devam edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelasının kesilmesi ve mahalle sakinlerine yemek ikramı yapılmasıyla program sona erdi.



Kurum Haberi

