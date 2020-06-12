Eğlenirken öğrenecekler

Yeni projeyle gençlerin nasıl bir nesilden geldiklerini öğreneceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesinde her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parklar çocukların vazgeçilmez mekanları arasında yer almaktadır. Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan parklarımızı, daha da güzelleştirmek ve gönül rahatlığıyla kullanılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hijyenik hale getirdiğimiz parklarda yeni bir çalışmamızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeni uygulamamızla çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenecek. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.
Türk İslam Alimleri hakkında bilgi amaçlı notların yer aldığı panoları birçok parka yerleştiren Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayı daha sosyal içerikli çalışmalarla bütün parklarda yaygın hale getirmeyi hedefliyor.
Türk İslam Alimleri hakkında bilgi amaçlı notların yer aldığı panoları birçok parka yerleştiren Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayı daha sosyal içerikli çalışmalarla bütün parklarda yaygın hale getirmeyi hedefliyor.
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