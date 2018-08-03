Ekolojik Pazar sezonu 5 Ağustos’ta açılıyor

Ekolojik tarımı yaygınlaştırmak; üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek, pazarlama sorununu çözmek ve paralelinde tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında toplam 80 üretici 2400 dekar alanda geçiş 1, geçiş 2 ve organik sertifikalı üretim yapıyor.

Üretime başlayan üreticilerin ürünlerinin pazarlanması için açılan Kocasinan % 100 Ekolojik Pazar sezonluk olarak hizmet veriyor. Pazar'da ayrıca Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği alt üreticisi 47 üreticinin ve çevre il ve ilçelerden gelen sertifikalı üreticilerin ürünleri yer alıyor. Ağustos ayı başlarında açılıp Kasım ayı içinde kapanıyor.

Pazar günleri kurulan Kocasinan %100 Ekolojik Pazar'da 2015'te 139.181 kg. 2016'da 183.511,46 kg. 2017 yılında ise 151.817,10 kg. taze sebze ve meyve satışı gerçekleşti.

Kayseri Organik Tarımın Öncüsü

Buğday Derneği tarafından hazırlanan web tabanlı veri kayıt ve takip programının sonuçlarını değerlendiren Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar'daki ürün fiyatlarına dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu: "Görülüyor ki devlet, üretimi; yerel yönetimler de sivil toplum örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler, üretim ve tüketimde yerellik sağlanarak organik pazarlar üreticiden tüketiciye hale gelirse, organik ürünlerdeki fiyatlar da aşağı çekilebiliyor. Son iki yılın verilerine baktığımızda ürünlerin kilo başına ortalama 2.60 TL'ye satılmış olduğunu görüyoruz. Bu, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki organik pazarların nerede ise yarısı bir bedel. Buğday Derneği olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'mızı ve yerel yönetimleri işbirliği içinde hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı desteklemeye çağırıyoruz. Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar modelinin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."

Neden organik ürün tercih edilmeli?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl en az 3 milyon kişi zirai ilaç zehirlenmesine maruz kalmaktadır. Her yıl büyük çoğunluğu tarım sektör çalışanlarının oluşturduğu 20 bin kişi yanlış zirai ilaç uygulamaları nedeniyle ölmektedir.

Kullanılan kimyasalların gıdada bıraktığı kalıntılar vücudumuza alınarak birikmektedir. Biriken kimyasallar kanser, üreme bozuklukları, hormon dengelerinde bozukluklar, bağışıklık sistemi sorunları, sinir sistemi rahatsızlıkları (beyin gelişiminde zarar, depresyon, konsantrasyon bozukluğu vs ), alerjiler, astım gibi birçok sağlık sorununa sebep olabilmektedir.

Sağlıklı, güvenilir gıda hakkımızı korumak ve doğanın sürdürülebilirliğini sağlamak için organik tarım ve organik ürünler desteklenmeli.