Elektronik atıklar atık olarak kalmıyor Çevre dostu çalışmalarıyla ülke genelinde örnek çalışmalara imza atan Kocasinan Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyor. Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında toplam bin 865 kg elektronik atık ve 2 bin 235 kg atık pil topladı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:04