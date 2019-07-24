EN ÇOK BORÇLANDIRAN BAŞKAN KİM?

Kocasinan Belediyesi borç içinde mi yüzüyor?
Belediye borçları hangi Başkan döneminde arttı?
Belediye borçlarını en çok arttıran Başkan kim?
Borçların ne kadarı yatırıma, ne kadarı maaş ve faizlere gidiyor?
Sadece faiz borcunun 27 milyon TL olduğu doğru mu?
Belediye içinde çay fiyatlarını bile ayarlayamayan Kocasinan Belediyesi yönetimi bu borç batağı içinden nasıl çıkacak?
Sayıştay raporlarında Kocasinan Belediyesi için hangi uyarılar yapıldı?
Kocasinan Belediyesi’nde vergi borçları silinenler mi var?
Belediye’nin vergi borcu silmesine Sayıştay denetçileri ne dedi?
Kayseri Gündem’in hazırladığı HABER DOSYASI çok yakında gazetenizde..!
Belediye borçları hangi Başkan döneminde arttı?
Belediye borçlarını en çok arttıran Başkan kim?
Borçların ne kadarı yatırıma, ne kadarı maaş ve faizlere gidiyor?
Sadece faiz borcunun 27 milyon TL olduğu doğru mu?
Belediye içinde çay fiyatlarını bile ayarlayamayan Kocasinan Belediyesi yönetimi bu borç batağı içinden nasıl çıkacak?
Sayıştay raporlarında Kocasinan Belediyesi için hangi uyarılar yapıldı?
Kocasinan Belediyesi’nde vergi borçları silinenler mi var?
Belediye’nin vergi borcu silmesine Sayıştay denetçileri ne dedi?
Kayseri Gündem’in hazırladığı HABER DOSYASI çok yakında gazetenizde..!