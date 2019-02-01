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ENGELİ BAŞKAN KALDIRDI

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, doğuştan engelli olduğu için 30 yıldır sokağa çıkamayan Resul Duran’ın yaşadığı eve ailenin talebi üzerine engelli asansörü yaptırdı. Duran’ın babası Mehmet Duran, “Bunun ne demek olduğunu yaşayanlar bilir, duygularımı anlatamıyorum. Bu dünyada kuzumun yüzünü güldüren Başkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun” dedi.

ENGELİ BAŞKAN KALDIRDI

ERDOĞAN’DAN ÖNCE HALLETTİ 

Bir süre önce Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan engelli oğlu için asansör talep eden baba Mehmet Duran, “Aynı talebi Cumhurbaşkanımıza da yazmıştık. Ancak başkanımız daha önce halletti sorunumuzu. Sonrasında Kaymakamlıktan arayıp Cumhurbaşkanlığı’na yaptığımız başvuruyu hatırlatarak bu isteği yerine getireceklerini söylediler. Ben de Belediye Başkanımız halletti çok teşekkür ederim dedim” diye konuştu. 

ÖNCELİKLE SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. Bu şehre hizmet etmenin ve bu hizmetlerin karşılığının güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yaptırdığımız engelli asansörü ile sokaklarla buluşan engelli kardeşimiz Resul ve ailesinin mutluluklarına ortak olduk” dedi.

Haber Merkezi

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