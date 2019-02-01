ENGELİ BAŞKAN KALDIRDI

ERDOĞAN’DAN ÖNCE HALLETTİ



Bir süre önce Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan engelli oğlu için asansör talep eden baba Mehmet Duran, “Aynı talebi Cumhurbaşkanımıza da yazmıştık. Ancak başkanımız daha önce halletti sorunumuzu. Sonrasında Kaymakamlıktan arayıp Cumhurbaşkanlığı’na yaptığımız başvuruyu hatırlatarak bu isteği yerine getireceklerini söylediler. Ben de Belediye Başkanımız halletti çok teşekkür ederim dedim” diye konuştu.



ÖNCELİKLE SOSYAL BELEDİYECİLİK



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. Bu şehre hizmet etmenin ve bu hizmetlerin karşılığının güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yaptırdığımız engelli asansörü ile sokaklarla buluşan engelli kardeşimiz Resul ve ailesinin mutluluklarına ortak olduk” dedi.