Erkilet Dere Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde Eylül ayının ilk oturumuyla ilgili komisyona havale ettiği konular görüşülerek karara bağlandı. Ek Meclis gündeminde bulunan Erkilet Dere Mahallesi’nde 107 bin 338 metrekare alanın ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesi ve ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesi’nce yapılması ile ilgili imar komisyon raporu görüşülerek, oy birliğiyle karar alındı.



Daha modern ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için yeni projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi adına kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. İlçemiz, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte 7’den 70’e herkesin yaşamak istediği bir bölge haline gelecek. Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Görüşülüp karara bağlanması gereken 3 maddemizde oy birliğiyle karara bağlandı. Almış olduğumuz kararların ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek noktaladı.