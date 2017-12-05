ERKİLET’E MARDİN MODELİ

İlçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları aslına uygun bir şekilde restore ettirerek geleceğe aktarmak için çok yönlü yatırımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, ”Şimdi de, bir süredir ihmal edilmiş güzel ve tarihi beldemiz Erkilet için proje geliştiriyoruz.” dedi.



Şarkılara konu olan kadim merkez



Çolakbayrakdar, şarkılara konu olan Erkilet’in kadim bir yerleşim merkezi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi;



“Nişancı Mehmet Paşa Camii, Hıdrellez Av Köşkü, General Emir İlkokulu gibi tarihi eserleri bünyesinde bulunduran bu güzel beldemizi yeniden canlandırmak, günlük ticaretin yapıldığı, belki el sanatlarının sergilenip satıldığı yaşayan bir yer haline getirmek istiyoruz. Bunun için de o geçmişi bizzat yerinde korumak ve yaşatmak zorundayız. Mesela ödül aldığımız General Emir İlkokulu restorasyonunda mekanı yaşanabilir bir hale getirmek, yeniden insanlarla buluşturabilmek için Uzay ve Havacılık Merkezi olarak projelendirdik. İnşallah gençler ve kendilerini genç hissedenler buradan sürekli istifade edecekler. ”



Mardin Artuklu Üniversitesi işbirliği



Beldenin konum olarak Mardin’e çok benzediğini, bu yüzden de Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerini davet ederek Erkilet’i gezdirdiklerini belirten Çolakbayrakdar açıklamasını şöyle sürdürdü;



“4 akademisyen arkadaşımız ve 24 öğrenci 3 gün inceleme yaparak projemizi hazırlamaya başladılar. Öncelikle master plan çıkacak. Sonuçta burayı kültür turizminin ilgisini çekecek yaşayan bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. Zira Erkilet, şehri ve Erciyes Dağı’nı en güzel gören mevkide… Bu projeyle bütünleşecek şekilde gelen turistlere tepedeki Hıdrellez Av Köşkü’nü ve Yamula Barajı kenarındaki Kuşçu Marina’yı da gezdirebiliriz. Av Köşkü’nü 6-7 ay önce tadil ve tamir için Vakıflar’dan istedik. Olumlu karar çıkarsa restore edip bir fonksiyon yükleyerek turizme kazandıracağız. Kayseri’nin tarihini çok eskilere taşıyan 10 milyonluk fosil de Taşhan bölgesinde bulundu. Burası da yakında cazibe merkezi olabilir.



Zaten Bekir Yıldız başkanımızdan bu yana düzenlediğimiz, yüzlerce yıldır bilinen yöresel organik ürün -pekmezle sucuğun muhteşem buluşması- Kedibacağı (Ceviz sucuğu) Festivalimiz de Erkilet’in tanıtımına yönelik… Çaytarla bölgesinde yapılacak organik tarım da bu kapsamda düşünülmeli. Hemen Kuzey Çevreyolunun alt rafında ekilip biçilebilen, dalından elma, domates toplanabilecek bir yer.



Proje tamamlandığında Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan tarihimizi gün yüzüne çıkararak, Kayseri’mizin değerine değer katacağız. Mahallemizi, çalışmalar sonunda kültür, sosyal ve sanat gibi her alanda cazibe ve turizm merkezi haline getireceğiz.



Yapacağımız çalışmalar ile Erkilet’te kadim yerleşimin izlerini yansıtan o tarihi dokuyu yaşatarak bölgeyi, hem şehre hem de Türkiye’ye kazandıracağımız bir mimari kültür hazinesine dönüştüreceğiz. Bir dönem Kapadokya Krallığı’nın yaşadığı bölge, kültür mirasına kazandırılması gereken bir değerdir. Kıcacası Erkilet’i Türkiye’ye tanıtıp sevdirmeyi hedefliyoruz.”



Röportaj-Fotoğraf:Rıfat Yörük-Ramazan Karakuş

