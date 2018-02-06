Erkilet’e sosyal tesis

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda büyük bir kazanım sağlayacağını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Yaklaşık bir yıldır Kocasinan Akademi ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle ilgili 7’den 70’e herkese hizmet veriyoruz. Kocasinan Akademi’nin daha yaygın hale gelmesi için bu yılda tesisler yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Erkilet Dere Mahallesi’ne modern bir sosyal tesis yapıyoruz. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız. Tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu ve fitness gibi spor aktiviteler olacak. Ayrıca Kocasinan Akademi’nin de eğitim faaliyetlerini yürüteceği derslikler ve hemşehrilerimin keyifli vakit geçirecekleri mekanlaryer alacak. Sosyal tesisimiz tamamlandığı zaman, bölgedeki mahallelere de hizmet verecek. Şimdiden hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, tesisin bölge sakinlerinin yaşam standartını yükselteceğini sözlerine ekledi.

İHA

