Fatma Çolakbayrakdar, Yemlihalı kadınlarla bir araya geldi

Kocasinan Akademi Yakut tesisinde Kocasinan’ın kadim büyüklerini ağırlayan Fatma Çolakbayrakdar, büyüklerin elini öptü, gönüllerini aldı. Kadim büyüklerin hayır duasını alan Fatma Çolakbayrakdar, “Eşim Ahmet Bey ile birlikte büyüklerimizi her fırsatta ziyaret edip, istek ve taleplerini dinliyoruz. Ayrıca ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ ile göz aydın ziyaretlerimiz oluyor. ‘Bugün Sizdeyiz’ projesiyle de evlerde hanım kardeşlerimizin istek ve taleplerini dinliyoruz. Bugün de sizler bizim misafirimiz oldunuz. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Değerli büyüklerimize hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.



Yemliha’nın kadim büyükleri ise misafir edilmekten mutlu olduklarını belirterek, “Böyle güzel bir ortamda bizleri ağırladıkları için Başkanımızın eşi Fatma Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz. İmkanlarımız olmadığı için bu etkinlik bizim açımızdan çok güzel oldu. Bizlere her zaman destek veren Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a ve eşine teşekkür ediyoruz” dedi. Toplantıya katılanlardan Yemlihalı Zahide Göçer’in memleketi için yazmış olduğu şiir, büyük alkış topladı. Hanımlar, hoş sohbetlere imza attıkları toplantıda hep birlikte ilahiler ve türküler seslendirmeyi de ihmal etmedi.