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“Geleceğin bilim insanları Erkilet’te yetişecek”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayan Erkilet’teki General Emir Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. İç tefrişat çalışmaları devam ederken bir yandan da eğitim faaliyetlerine başlayan tesiste incelemeler yapan Çolakbayrakdar, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.

“Geleceğin bilim insanları Erkilet’te yetişecek”
İncelemeler sırasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti. Sınıfları ve atölyeleri tek tek gezerek, büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Uzay ve Havacılık Atölyesinde eğitim alan çocukların sevgisiyle karşılaştı. Onlarla tek tek sohbet edip, yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla ‘Kocasinan Belediyesi’ logolu uçak maketini yaptı. Gelecek nesilleri teknoloji ve bilimle buluşturduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Restorasyon çalışmalarını tamamladığımız General Emir Gençlik Merkezi’mizde, iç tefrişat çalışmaları devam ederken bir yandan da eğitim faaliyetlerimize başladık. Özellikle Uzay ve Havacılık Atölyesinde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Ayrıca geleceğimizin teminatı yavrularımız, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında ise gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olacaklar. Çocuklarımızın ufkunu açacak farklı konsept çalışmaların yer aldığı tesisimizde, inşallah geleceğin insansız hava araçlarını yapacak uçak mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz tesisin şimdiden şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek noktaladı.
İHA
 
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