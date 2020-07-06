“Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz” Kocasinan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan 17 madde görüşülüp karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım yapılması konusu ile ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:33