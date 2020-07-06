Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 17 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında Sancaktepe, Yunus Emre, Erkilet, Oymaağaç, Erkilet Dere, Alsancak ve Hasanarpa Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübüne yardım talebi görüşüldü. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün Süper Lig’de Kayseri’nin ikinci bir takımı olduğunu hatırlatarak, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü bayan masa tenisi takımı hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şampiyonluklarla dönüyorlar. Ayrıca boks dalında Türkiye Boks Şampiyonu ve Tekwando dalında Türkiye Şampiyonası sporcularımız var. Kulübümüz, farklı branşlarda birçok başarılara imza atıyor. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar’ın açıklamasının ardından oylanan madde oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.
Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.
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