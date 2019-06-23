Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki Kodlama Bilişim Atölyesi’ne geleceğin teminatı çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Atölyede Robotik Kodlama Kursuna katılan gençler, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğreniyor. Tesiste 8-15 yaş aralığında, 4’er grup halinde 48 öğrenciye, Robotik Kodlama eğitimi veriliyor.







Kocasinan Akademi’nin farklı kurslarla farkındalık oluşturduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi ile 7’den 70’e herkese, her alanda hizmet veriyoruz. Özellikle yavrularımızın, geleceğe daha iyi ve daha donanımlı hazırlanmaları için yepyeni kurslar açıyoruz. Bunlardan biri olan Robotik Kodlama Kursuyla teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.







Kocasinan Akademi Bilgisayar Eğitmeni Rabia Yel ise kursta teknoloji aletlerin nasıl çalıştığı konusunda bilgi verdiklerini belirterek, “Teknoloji çağında yaşadığımız bu günlerde herkesin özellikle gençlerimizin kodlama hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor.” dedi.



Robotik teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen kursiyerler ise robot yapım teknolojisine ilişkin her aşamayı öğrenmeye başladıklarını belirterek, böyle bir hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

