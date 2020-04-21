“Gelecek güzel günlere sağlıkla ulaşacağız” Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik oluşturulan eğitici ve öğretici videolar ile eğlendirici birçok etkinliği sosyal medya hesaplarından vatandaşlara ulaştırıyor. Sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Evden çıkmayarak güvende kalan ve büyük duyarlılık gösteren sevgili yavrularımız; inşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız” dedi.

21 Nisan 2020 Salı 15:01