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“Gelecek güzel günlere sağlıkla ulaşacağız”

Kocasinan Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik oluşturulan eğitici ve öğretici videolar ile eğlendirici birçok etkinliği sosyal medya hesaplarından vatandaşlara ulaştırıyor. Sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Evden çıkmayarak güvende kalan ve büyük duyarlılık gösteren sevgili yavrularımız; inşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız” dedi.

“Gelecek güzel günlere sağlıkla ulaşacağız”
Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara hitaben; “Bu süreçte Kocasinan Belediyesi olarak eğitici ve öğretici yayınlarımızla evlerinize misafir oluyoruz. Daha verimli ve keyifli vakit geçirmeniz için yoğun bir gayretimiz var. Özellikle belirtmek istiyorum ki; çocuk dostu belediye olarak sizin için farklı ve yeni faaliyetler gerçekleştirirken, mahallelerinize birbirinden güzel parklar yapıyoruz. Bu süreci daha da güçlenerek atlatıp, yeniden parklarda verimli vakit geçirmenize katkı sağlayacağız. Siz sevgili çocuklarımıza düşen görev ise, bu süreçte evde kalıp, bol bol kitap okuyarak kendinizi daha da geliştirmek olacaktır. Ayrıca düzenli olarak beslenip ve uyku düzenine dikkat ettiğimiz zaman bu süreci daha hızlı bir şekilde hep birlikte atlatacağız. Unutmayın ki; sizler güzel ülkemizin geleceği için hazırlanırken, Kocasinan Belediyesi’nin desteğini hep hissedeceksiniz. Bu vesileyle hepinizi gözlerinden öpüyor, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Bilge Dede ile Bilmece Saati’, sağlıklı beslenme, spor egzersizleri gibi videolu etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izleniyor. Ayrıca eğitici ve öğretici videolar ile eğlendirici birçok etkinlik için Kocasinan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarının takip edilmesinin yeterli olacağı belirtildi.
 

Kurumsal

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