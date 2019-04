Glütensiz Yaşama Büyük Destek

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden 160 çölyak ailesine glütensiz gıdadan oluşan ürün paketlerini ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor. Her zaman yanlarında yer alarak, çölyaklı ailelere yönelik verdiği büyük destekle onların daha mutlu olmalarını sağlayan Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde vatandaşların yüreğine dokunan hizmetlerle sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacaklarını ve önemli hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.







Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için canla başla hizmet üretiyoruz. Bu çerçevede meclis toplantımızda aldığımız kararla, 2 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler de üretmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz destekler her geçen gün artarak devam ediyor. Bilindiği üzere, çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu hassasiyeti bulunanların yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması yani glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimizin yanlarında yer alıyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Glütensiz yiyeceklerin bulunduğu ürün paketlerini daha keyifli tüketmeleri için bir de Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan çölyaklı çocuklarının anneleri tarafından hazırlanan ve onların rahatlıkla yiyebileceği tariflerden oluşan kitap hazırlıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” diye konuştu.



Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çölyaklı aileler için hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içinde; makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı, gofret, hamur işi karışım gibi glütensiz ürünlerden oluşan yiyecekler bulunuyor.