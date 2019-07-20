HER ŞEY TAMAM DA BALIKÇILIK GÜNLERİ Mİ EKSİK? Kocasinan Belediyesi yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen belediyenin tüm sıkıntılarını halletmiş gibi binlerce lira harcayarak hafta sonu 2 gün süreyle olta balıkçılığı günleri düzenliyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14