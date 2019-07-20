HER ŞEY TAMAM DA BALIKÇILIK GÜNLERİ Mİ EKSİK?

KEYFEKEDER ETKİNLİK DÜZENLENİYOR
Kocasinan Belediyesi, cumartesi ve pazar (hafta sonu) Kuşcu’da olta balıkçılığı günleri düzenliyor. Bu amaçla binlerce lira harcayan Kocasinan Belediyesi personel maaşlarını ve belediye borçlarını ödemek için faizle kredi kullanırken öte yandan bonkörce ve her türlü tasarruf tedbirine aykırı olarak keyfekeder olta balıkçılığı günleri düzenliyor.
Kocasinan Belediyesi, cumartesi ve pazar (hafta sonu) Kuşcu’da olta balıkçılığı günleri düzenliyor. Bu amaçla binlerce lira harcayan Kocasinan Belediyesi personel maaşlarını ve belediye borçlarını ödemek için faizle kredi kullanırken öte yandan bonkörce ve her türlü tasarruf tedbirine aykırı olarak keyfekeder olta balıkçılığı günleri düzenliyor.
Haber Merkezi